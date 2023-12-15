Иван Зинченко: «Кубок Первого канала дает возможность показать, что мы едины. Сборная России была, есть и будет. Это международный уровень, кто бы что не говорил»

Теги СКА Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала Сборная Китая по хоккею ВХЛ Р-Спорт Иван Зинченко сборная России U25 Хоккей

Иван Зинченко поделился мнением о Кубке Первого канала.

14 декабря «Россия 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) на турнире.

«Немного жаль, что Китай не приехал на Кубок Первого канала, зато есть возможность посмотреть на парней из ВХЛ.

Этот турнир дает возможность показать, что мы едины. Сборная России была, есть и будет. Независимо от условий, стараемся гнуть свою линию и напоминать, что мы есть.

Кто бы что не говорил, это все равно международный уровень. Та же сборная Казахстана ездит на чемпионат мира. Тот уровень, который они от нас принимают, – это большой опыт для них и для нас», – сказал нападающий «России 25» и СКА Иван Зинченко.

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5 комментариев
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Ну неплохо, Иван, на второе звено нализал.
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Школа Йоси Марино.
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Формально международный уровень, по составу участников. А по уровню хоккея... Как раз места, которые занимают Динамо(Минск) и Барыс. Кто бы что ни говорил.
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правильный настрой,а то ноют, билеты все проданы на матч Беларусю соперники сильнейшие,которые можно пригласить на данный момент
покажут на первом канале,народ хоть посмотрит
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Как будто сам себя пытается убедить.
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