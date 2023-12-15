Иван Зинченко: «Кубок Первого канала дает возможность показать, что мы едины. Сборная России была, есть и будет. Это международный уровень, кто бы что не говорил»
Иван Зинченко поделился мнением о Кубке Первого канала.
14 декабря «Россия 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) на турнире.
«Немного жаль, что Китай не приехал на Кубок Первого канала, зато есть возможность посмотреть на парней из ВХЛ.
Этот турнир дает возможность показать, что мы едины. Сборная России была, есть и будет. Независимо от условий, стараемся гнуть свою линию и напоминать, что мы есть.
Кто бы что не говорил, это все равно международный уровень. Та же сборная Казахстана ездит на чемпионат мира. Тот уровень, который они от нас принимают, – это большой опыт для них и для нас», – сказал нападающий «России 25» и СКА Иван Зинченко.
покажут на первом канале,народ хоть посмотрит