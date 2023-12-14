Зборжил остался в системе «Бостона» после процедуры драфта отказов

Якуб Зборжил остался в системе Бостона после драфта отказов.

Чешский хоккеист прошел данную процедуру, в которой его не забрал ни один из других клубов НХЛ.

В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча в НХЛ. Хоккеист сыграл 19 игр в АХЛ в составе «Провиденса» и набрал 7 (0+7) очков.

«Брюинс» выбрали Якуба Зборжила под общим 13-м номером на драфте НХЛ-2015

В лиге на данный момент хоккеист провел 76 матчей и набрал 16 (1+15) баллов за результативность.