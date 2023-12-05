Кудашов о 7:8 от «Спартака»: «Странных решений было много. Не только в овертайме. Бывают такие игры. Не будем копошиться, через день следующий матч»

Алексей Кудашов высказался после матча со «Спартаком» (7:8 ОТ).

По ходу игры «Динамо» вело 6:3, но пропустило четыре шайбы подряд и в итоге проиграло в овертайме.

«Назову эту игру веселой. Думаю, вам очень понравилась. С вытекающими последствиями.

Здесь всего столько было, и хорошего, и плохого. Странных решений по ходу игры было много. Не только в овертайме. Бывают такие игры, случается.

Не будем копошиться. Игры идут часто, у нас через день следующая игра», – сказал главный тренер «Динамо» .

«Спартак» и «Динамо» – первые команды в КХЛ, забившие по 7 голов в одной игре. Матч вошел в топ-3 самых результативных в истории лиги