Кудашов о 7:8 от «Спартака»: «Странных решений было много. Не только в овертайме. Бывают такие игры. Не будем копошиться, через день следующий матч»

Теги Спартак Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался после матча со «Спартаком» (7:8 ОТ).

По ходу игры «Динамо» вело 6:3, но пропустило четыре шайбы подряд и в итоге проиграло в овертайме.

«Назову эту игру веселой. Думаю, вам очень понравилась. С вытекающими последствиями.

Здесь всего столько было, и хорошего, и плохого. Странных решений по ходу игры было много. Не только в овертайме. Бывают такие игры, случается.

Не будем копошиться. Игры идут часто, у нас через день следующая игра», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

«Спартак» и «Динамо» – первые команды в КХЛ, забившие по 7 голов в одной игре. Матч вошел в топ-3 самых результативных в истории лиги

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9 комментариев
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это нечто просто.... такие матчи просто, ну не как нельзя отдавать!!! 5-2; 6-3..... нет слов.... пустота.....
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Вратаря у Динамо нет, от слова совсем. Из 8 голов 7 ошибок воротчиков! Просто ох...ь
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Были конечно в забитых голах вратарские ошибки и защитников ,когда их не бывает ,но полевые игроки обоих команд сыграли классно в атаках !
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Динамо выигрывает только когда защита на себя половину ловит и до ворот бросков 15-20 за матч долетает. И то Волков с Коноваловым умудряются по 3-4 заглотить. Но как сказал коач - не будем в этом копошиться, и так сойдет
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Я старый, болею за Динамо с 1963 года. За все это время я не припомню такой игры. Ужас… У Динамо совершенно исчезла оборона, да и вратарей нет. Как Динамо с этим будет играть в ПО?
И после всего этого я читаю нелепый, веселенный комент Кудашова.
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Волшебный матч. Спасибо Динамо за достойную игру! 🔥🔥🔥
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А мне понравилось! И правда весёлая игра. Уверен, что за весь сезон никто из ворочиков так больше не накосячит. Это всего лишь одна игра сезона, которая не демонстрирует ничего. Эта игра выходит за общестатистические рамки, поэтому не показательна. Зато всем нам было весело. Играли точно для нас.
И не пытайтесь нам напихать цитат с прессух Ротенберга. Сегодня его затмили не только Автомобилист, но Динамо и Спартак.
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Можно долго ругать игру в обороне и игру киперов, тем не менее, сегодня мы увидели исторический матч. Больно, обидно, но другой команды у нас нет. Лишь в одну команду мы верим...... 💙🤍
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да хорош динамо, на вратаря, всю ответственность спихивать. у Спартака с нападением всé достойно. одна из лучших команд лиги. и за то, что матч получился таким результативным, нужно сказать "спасибо", обороне КБ.
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