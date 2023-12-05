Кудашов о 7:8 от «Спартака»: «Странных решений было много. Не только в овертайме. Бывают такие игры. Не будем копошиться, через день следующий матч»
Алексей Кудашов высказался после матча со «Спартаком» (7:8 ОТ).
По ходу игры «Динамо» вело 6:3, но пропустило четыре шайбы подряд и в итоге проиграло в овертайме.
«Назову эту игру веселой. Думаю, вам очень понравилась. С вытекающими последствиями.
Здесь всего столько было, и хорошего, и плохого. Странных решений по ходу игры было много. Не только в овертайме. Бывают такие игры, случается.
Не будем копошиться. Игры идут часто, у нас через день следующая игра», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
«Спартак» и «Динамо» – первые команды в КХЛ, забившие по 7 голов в одной игре. Матч вошел в топ-3 самых результативных в истории лиги
И после всего этого я читаю нелепый, веселенный комент Кудашова.
И не пытайтесь нам напихать цитат с прессух Ротенберга. Сегодня его затмили не только Автомобилист, но Динамо и Спартак.