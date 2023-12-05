Илья Ковальчук высказался касательно свого возвращения в «Спартак».

Клуб объявил о возвращении Ковальчука во время матча с «Динамо» (8:7 ОТ).

– В чем ваша главная мотивация? Все ждут суперхоккея от Ковальчука.

– Самое главное – от команды ждут результата. Полные трибуны болельщиков, которые очень здорово поддерживают ребят. Поэтому нужно сделать все возможное для того, чтобы в первую очередь был командный результат. А какие-то личные очки, броски, секунды – на втором плане.

– Вы завоевали Кубок Гагарина с «Авангардом», когда пришли в сезоне-2020/21. Со «Спартаком» такая же задача?

– Да, задача – попасть в плей-офф. А там – посмотрим. Я еще раз скажу, что пока только первый день в команде. Был вчера, сегодня.

Знакомлюсь с ребятами, с атмосферой. Думаю, что мы сработаемся. Постараюсь сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков результатом.

– А когда вообще возник вариант подписания контракта со «Спартаком»? Когда пошли детальные разговоры?

– Где-то пару недель назад, наверное.

– Как вы относитесь к неоднозначным мнениям со стороны фанатского актива « »? Не все довольны вашим возвращением. Вы готовы к этому давлению?

– Конечно же, да. Думаю, у нас еще есть какие-то незаконченные темы, которые мы обязательно обсудим, когда встретимся с фанатским движением.

Да и вообще самое главное – выходить на лед, показывать результат, радовать людей. И я уверен, что мы завоюем любовь фанатов тоже, – сказал .

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился