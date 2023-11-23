Куликов о «Нефтехимике»: «Назаров мог прилично накидать. Если хоккеист был психологически слабым, мог завершить карьеру после работы с ним!»

Павел Куликов поделился воспоминаниями о работе с тренером Андреем Назаровым.

Хоккеист ранее играл за « ».

– Ты долго играл в Нижнекамске и работал со многими тренерами, в том числе с . Что можешь сказать о нем?

– В то время Андрей Викторович был максимально ярким и эпатажным тренером. Потом он стал вести себя более сдержанно, конечно.

Назаров пришел в тот момент, когда у нас было очень много молодых ребят и воспитанников клуба. Он стремился создать боеспособный коллектив. Упор был на игровую агрессию и активный, энергозатратный хоккей.

Он был мотиватором, мог завести команду, кому-то напихать. Он нормально поднимал наш эмоциональный фон.

До этого были тренеры советской закалки, и спокойно относились ко многим вещам, а Назаров мог прилично накидать. Если хоккеист был психологически слабым, то вообще мог завершить карьеру после работы с Назаровым!

Назаров одним высказыванием мог завести команду, особенно молодых игроков. Он давал отличную мотивацию. Все-таки он провел много лет в НХЛ, многое видел, – сказал форвард , ранее подписавший пробный контракт с «Ладой».