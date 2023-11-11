Шумаков набрал 300-е очко в КХЛ. Он забил гол «Спартаку», продлив результативную серию до 5 игр

Нападающий Сергей Шумаков набрал 300-е очко в КХЛ.

Форвард «Лады» забил гол в большинстве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:2, 3-й период), продлив свою результативную серию до 5 игр.

Теперь на счету Сергея Шумакова 300 (146+154) очков в 555 играх лиги включая плей-офф.

В нынешнем сезоне он набрал 10 (7+3) баллов в 17 играх. В 5 последних матчах он отметился 6 (5+1) очками.