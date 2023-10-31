Тренера «Анахайма» Кронина удалили в матче с «Питтсбургом» за неспортивное поведение после отмены гола

Теги Питтсбург Анахайм судьи НХЛ Грег Кронин видеоповторы Сэм Кэррик Росс Джонстон Тристан Джерри Хоккей

Тренера «Анахайма» Грега Кронина удалили со скамейки в матче с «Питтсбургом».

«Дакс» обыграли «Питтсбург» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

С 10 очками в 9 играх «Анахайм» идет на 6-м месте в Западной конференции. В прошлом сезоне «Дакс» заняли последнее место в регулярке. 

В конце второго периода, на отметке 38:20, форвард «Анахайма» Росс Джонстон поразил ворота «Питтсбурга», однако судьи отменили гол, посчитав, что нападающий Сэм Кэррик устроил помеху вратарю Тристану Джерри.

Кронин запросил просмотр эпизода, но и после него взятие ворот не было засчитано.

В итоге тренер «Анахайма» заработал два штрафа – за задержку игры и неспортивное поведение – и был удален со скамейки. на 39-й минуте Евгений Малкин сделал счет 2:2.

«Наши парни – потрясающие. Я пришел [в раздевалку] и извинился. Я сказал: «По правде говоря, мое поведение могло бы стоить нам двух очков». Я сказал игрокам: «Это моя вина».

Я сказал, что нам нужно сделать, чтобы победить. Мы играли не так хорошо, но в итоге победили», – сказал Кронин после игры.

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1 комментарий

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Mr.Duck
Все правильно он сделал. За своих нужно заступаться - тем более, что отмена взятия ворот просто бредовая. А потом оказалось, что судья очень раним - на него, видете ли, накричали...
Ох и размякли некоторые матрасы, размякли.
+2
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+2
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