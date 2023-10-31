Тренера «Анахайма» Кронина удалили в матче с «Питтсбургом» за неспортивное поведение после отмены гола

Тренера «Анахайма» Грега Кронина удалили со скамейки в матче с «Питтсбургом».

«Дакс» обыграли «Питтсбург» (4:3) в регулярном чемпионате .

С 10 очками в 9 играх « » идет на 6-м месте в Западной конференции. В прошлом сезоне «Дакс» заняли последнее место в регулярке.

В конце второго периода, на отметке 38:20, форвард «Анахайма» поразил ворота « », однако судьи отменили гол, посчитав, что нападающий Сэм Кэррик устроил помеху вратарю .

Кронин запросил просмотр эпизода, но и после него взятие ворот не было засчитано.

В итоге тренер « » заработал два штрафа – за задержку игры и неспортивное поведение – и был удален со скамейки. на 39-й минуте Евгений Малкин сделал счет 2:2.

«Наши парни – потрясающие. Я пришел [в раздевалку] и извинился. Я сказал: «По правде говоря, мое поведение могло бы стоить нам двух очков». Я сказал игрокам: «Это моя вина».

Я сказал, что нам нужно сделать, чтобы победить. Мы играли не так хорошо, но в итоге победили», – сказал после игры.