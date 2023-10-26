Бушар переведен в третью пару защитников «Эдмонтона». У игрока полезность «минус 8» в 6 играх
Эвана Бушара перевели в третью пару защитников «Эдмонтона».
«Ойлерс» сыграют против «Рейнджерс» в матче чемпионата НХЛ.
Эван Бушар тренировался в третьей паре защитников вместе с Бреттом Кулаком. Маттиас Экхольм и Филип Броберг составили вторую пару обороны.
В этом сезоне Бушар провел шесть матчей в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) очков при показателе полезности «минус 8» и среднем игровом времени 20:59.
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