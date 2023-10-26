Бушар переведен в третью пару защитников «Эдмонтона». У игрока полезность «минус 8» в 6 играх

Теги Эдмонтон НХЛ Маттиас Экхольм Бретт Кулак Эван Бушар Филип Броберг Хоккей

Эвана Бушара перевели в третью пару защитников «Эдмонтона».

«Ойлерс» сыграют против «Рейнджерс» в матче чемпионата НХЛ.

Эван Бушар тренировался в третьей паре защитников вместе с Бреттом Кулаком. Маттиас Экхольм и Филип Броберг составили вторую пару обороны.

В этом сезоне Бушар провел шесть матчей в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) очков при показателе полезности «минус 8» и среднем игровом времени 20:59.

3 комментария

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copti_san
Почему не Нерса? Бушар хотя бы в атаке хорош. Ах да, Бушару же ещё не отсыпали контракт на уровне Фокса и Макара
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Cube Litening C:68X
Что то не помогло..😁
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Дмитрий Кутузов
Ответ copti_san
Почему не Нерса? Бушар хотя бы в атаке хорош. Ах да, Бушару же ещё не отсыпали контракт на уровне Фокса и Макара
Выходя в большинстве с Маком, Драйзом и РНХ - любой защ будет хорош в атаке и будет набирать очки
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