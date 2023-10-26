Бушар переведен в третью пару защитников «Эдмонтона». У игрока полезность «минус 8» в 6 играх

Эвана Бушара перевели в третью пару защитников «Эдмонтона».

«Ойлерс» сыграют против «Рейнджерс» в матче чемпионата .

тренировался в третьей паре защитников вместе с Бреттом Кулаком. и составили вторую пару обороны.

В этом сезоне Бушар провел шесть матчей в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) очков при показателе полезности «минус 8» и среднем игровом времени 20:59.