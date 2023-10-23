Дмитрий Квартальнов: «С пятнадцатой попытки обыграли «Салават Юлаев»? Здорово, что победили грозного соперника!»

Теги Салават Юлаев Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

«Конечно, хорошая игра. Взяли два очка у хорошего соперника, находящегося на ходу. В первом периоде у нас традиция идет: минус 1, минус 2, но здорово, что у ребят есть характер. Перевернули матч.

У нас было достаточно много моментов во втором периоде, но не хватало, как я сегодня сказал в раздевалке, опыта. Молодые все спешили, но здорово, что в овертайме Коди Керран забил.

С пятнадцатой попытки обыграли «Салават Юлаев»? Наверное, больше концентрировали внимание на самой игре с Уфой. Понятно, что вырисовывалась большая цифра поражений, что тут говорить! Поставили молодых ребят, думали о своих вещах. Здорово, что победили грозного соперника!» – сказал главный тренер минского «Динамо».

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1 комментарий

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Рустам Гильметдинов
Доброго времени суток! Всем болелчикам!!!
А когда на лёд выйдет Милош?
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