НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» против «Детройта»

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«Вашингтон» сыграет с «Оттавой» в матче чемпионата НХЛ.

В другом матче «Детройт» примет «Питтсбург».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Вашингтон
Дата проведения
19 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Питтсбург
Дата проведения
19 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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Авл Агерий
Ответ Суворов Антон
Две интереснейших игры в гео_локационной составляющей для Айлендерс.. Оттава и Детройт будут биться за Дикую Карту.. Пингвины за тройку от Метро попробуют зацепиться, если у них не получится, попробуют зайти в плей-офф с зоны Вайлд Кард - то есть прямой конкурент Айлендерс в зоне комфорта.. Главное, чтобы всё действо закончилось в основное время.
В матче Оттава - Вашингтон вряд ли у сенаторов возникнут проблемы. А Детройт и Питтсбург могут дотянуть до овертайма.
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Суворов Антон
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Ответ Авл Агерий
В матче Оттава - Вашингтон вряд ли у сенаторов возникнут проблемы. А Детройт и Питтсбург могут дотянуть до овертайма.
1 очко - это 50 процентов успеха..) Пингвины и так разогнались - не остановишь..

Думаю Сид Кросби и треннер Салливан - это плей-офф не пропустят, всё таки время у них уходит.. Подойдут серьезно к регулярке.. А это значит нервы нам (Айлендерс) будут трепать..

Пингвинов опасаюсь в этом сезоне..
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