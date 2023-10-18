НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» против «Детройта»
«Вашингтон» сыграет с «Оттавой» в матче чемпионата НХЛ.
В другом матче «Детройт» примет «Питтсбург».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Думаю Сид Кросби и треннер Салливан - это плей-офф не пропустят, всё таки время у них уходит.. Подойдут серьезно к регулярке.. А это значит нервы нам (Айлендерс) будут трепать..
Пингвинов опасаюсь в этом сезоне..