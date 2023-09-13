Где смотреть Салават Юлаев – Автомобилист, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 22 сентября
В пятницу, 22 сентября, сыграют Салават Юлаев и Автомобилист в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Уфа-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Салават Юлаев – Автомобилист
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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