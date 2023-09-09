Гендиректор «Трактора» о генменеджере Волкове: «Очень образованный человек, с ним интересно общаться. Много смотрит, анализирует»

Гендиректор «Трактора» выразил полную поддержку генменеджеру Алексею Волкову.

– На представлении команды вы назвали «лучшим генеральным менеджером ».

– Самое главное, что Алексей уже приводил команду («Авангард» – прим. Sports.ru) к победе в Кубке Гагарина. Имея этот опыт, он знает, какой должна быть команда, которая будет конкурентна в борьбе за этот трофей. Есть понимание, он ведет селекционную работу и развитие самого коллектива под этот ориентир.

– Многие говорят о нем как об интеллектуальном человеке аналитического склада ума. Какое впечатление у вас сложилось?

– Да, на самом деле могу подтвердить, что у него аналитический склад ума, он очень много смотрит, анализирует. Очень образованный человек, с ним интересно общаться. Считаю, что Алексей Волков находится на своем месте и его заслуги подтверждены компетенциями, которыми он обладает и которые набрал за годы работы спортивным функционером.

– Довольны ли той работой, которую проделал Волков в межсезонье?

– Я бы все-таки хотел подводить итоги после сезона, сейчас это будет преждевременно. Но тем не менее видно, что работу Алексей ведет профессионально.

– Говорилось о полном карт-бланше, который получил Волков. Но не накладывает ли на него ограничения Совет директоров, который дает одобрение на трансферы?

– Знаете, в « » всегда была задача снять зависимость принятия решений от одного человека. Это касается и Алексея. Для этого и был учрежден орган принятия решений – Совет директоров. Для того, чтобы мы коллегиально утверждали эти решения.

Тем не менее могу смело заверить, что те предложения, которые делает Алексей, аргументированы, четко объясняются, предельно понятны и встраиваются в нашу концепцию. Выстраивается такая последовательность, и эти решения согласовываются Советом директоров оперативно, – сказал .