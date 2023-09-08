Гендиректор «Трактора»: «Мы должны стремиться к окупаемости. Это невероятно сложно, но будем увеличивать коммерческие доходы»
Гендиректор «Трактора» заявил, что клуб должен стремиться к самоокупаемости.
– Насколько успешным финансово получился прошлый сезон?
– С точки зрения финансовой деятельности клуба ситуация в прошлом году была стабильная, на уровне позапрошлого сезона.
– В свое время вы говорили, что «Трактор» должен стремиться к самоокупаемости. Стали ли ближе к этому за последний год?
– Изменений в плане задач по самоокупаемости нет. Я считаю, что мы должны к этому стремиться. Сделать это будет невероятно сложно, в силу ряда объективных обстоятельств, но мы будем продолжать увеличивать коммерческие доходы.
У клуба будет расширен пул новых спонсоров в предстоящем сезоне. Заверю, что коммерческие доходы будут увеличены, – сказал Иван Савин.
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