Гендиректор «Трактора»: «Мы должны стремиться к окупаемости. Это невероятно сложно, но будем увеличивать коммерческие доходы»

Гендиректор «Трактора» заявил, что клуб должен стремиться к самоокупаемости.

– Насколько успешным финансово получился прошлый сезон?

– С точки зрения финансовой деятельности клуба ситуация в прошлом году была стабильная, на уровне позапрошлого сезона.

– В свое время вы говорили, что « » должен стремиться к самоокупаемости. Стали ли ближе к этому за последний год?

– Изменений в плане задач по самоокупаемости нет. Я считаю, что мы должны к этому стремиться. Сделать это будет невероятно сложно, в силу ряда объективных обстоятельств, но мы будем продолжать увеличивать коммерческие доходы.

У клуба будет расширен пул новых спонсоров в предстоящем сезоне. Заверю, что коммерческие доходы будут увеличены, – сказал .