Гендиректор «Трактора»: «Мы должны стремиться к окупаемости. Это невероятно сложно, но будем увеличивать коммерческие доходы»

Теги Трактор Иван Савин бизнес КХЛ деньги Хоккей

Гендиректор «Трактора» заявил, что клуб должен стремиться к самоокупаемости.

– Насколько успешным финансово получился прошлый сезон?

– С точки зрения финансовой деятельности клуба ситуация в прошлом году была стабильная, на уровне позапрошлого сезона.

– В свое время вы говорили, что «Трактор» должен стремиться к самоокупаемости. Стали ли ближе к этому за последний год?

– Изменений в плане задач по самоокупаемости нет. Я считаю, что мы должны к этому стремиться. Сделать это будет невероятно сложно, в силу ряда объективных обстоятельств, но мы будем продолжать увеличивать коммерческие доходы.

У клуба будет расширен пул новых спонсоров в предстоящем сезоне. Заверю, что коммерческие доходы будут увеличены, – сказал Иван Савин

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1 комментарий

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sed3009
это невозможно)
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