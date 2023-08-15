Алексей Волков: «Трактор» будет играть активно. Мы ловим тренды и понимаем, что при таком наборе мастерства нужно показывать более атакующий хоккей»
Алексей Волков заявил, что уверен в тренере «Трактора» Анваре Гатиятулине.
– Вы уверены в Анваре Гатиятулине? Это тот тренер, который может решать большие задачи?
– Абсолютно уверен в Гатиятулине. Он очень сильный тренер. Мы налаживаем наши рабочие отношения, и у него очень сильные помощники. Гатиятулин доказывал свою состоятельность достижениями – выигрывал две бронзы.
Прошлогодняя оплошность накладывает на него дополнительное давление, но мы ему поможем. Я уверен, что Гатиятулин перевернет мнение о себе в лучшую сторону.
– Была информация, что помощников Гатиятулина выбирали без его участия. Насколько это верно?
– Это неверно. Выбирать помощников без главного тренера – нежизнеспособно. Ему работать с этими людьми, достигать результата на скамейке. Был шорт-лист из трех-четырех помощников в каждом тренерском профиле. Мы вместе с Гатиятулиным проводили собеседование и выбирали кандидатов, которые нам действительно подходят по квалификации, духу и человеческим качествам.
– Много говорилось о том, что «Трактор» играет в закрытый хоккей. Будет ли перед командой ставиться задача показывать более атакующую игру?
– Матчами в Казани мы доказали, что будем играть в атакующей манере. Активно садились на защитников, старались с места потери шайбы идти в отбор. Думаю, что сама картина предсезонных матчей показывает, что «Трактор» будет играть активно.
Мы ловим тренды и понимаем, что при таком наборе мастерства нужно показывать более атакующий хоккей. И это понимает тренерский штаб, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Волков.
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