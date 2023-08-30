«Адмирал» и «Газпромбанк» стали партнерами: «Сотрудничество поможет клубу укрепить финансовую устойчивость»

Теги бизнес КХЛ Адмирал деньги Алексей Ан Хоккей

«Адмирал» и «Газпромбанк» стали партнерами.

«У нас новый надежный друг – один из лидеров банковской отрасли России – «Газпромбанк». Накануне банк стал официальным партнером хоккейного клуба «Адмирал», – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока. 
 
«Сотрудничество с Газпромбанком поможет нам укрепить финансовую устойчивость и поддержать наше стремление к качественному развитию и достижению высоких результатов.

В свою очередь, наш клуб будет способствовать продвижению банковских услуг среди наших болельщиков и партнеров.

Совместные инициативы, включая благотворительные акции и мероприятия, также являются важной частью нашего сотрудничества», – сказал гендиректор «Адмирала» Алексей Ан. 

Фото: телеграм-канал «Адмирала».

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1 комментарий

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ни первый_ни последний
Потому что потонет, поэтому сверху подсунили ГАЗпром банк.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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