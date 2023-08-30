«Адмирал» и «Газпромбанк» стали партнерами: «Сотрудничество поможет клубу укрепить финансовую устойчивость»

«Адмирал» и «Газпромбанк» стали партнерами.

«У нас новый надежный друг – один из лидеров банковской отрасли России – «Газпромбанк». Накануне банк стал официальным партнером хоккейного клуба «Адмирал», – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока.



«Сотрудничество с Газпромбанком поможет нам укрепить финансовую устойчивость и поддержать наше стремление к качественному развитию и достижению высоких результатов.

В свою очередь, наш клуб будет способствовать продвижению банковских услуг среди наших болельщиков и партнеров.

Совместные инициативы, включая благотворительные акции и мероприятия, также являются важной частью нашего сотрудничества», – сказал гендиректор « » Алексей Ан.

Фото: телеграм-канал «Адмирала».