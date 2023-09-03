Ларионов о 5:2 с «Локомотивом»: «Торпедо» получило два очка при не самой выразительной игре. Не самая красивая победа»

Теги Локомотив Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов назвал не самой красивой победу «Торпедо» над «Локомотивом».

«Торпедо» выиграло со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Запустили первую игру, которая была очень сложной по ряду причин. Всегда идет волнение для обеих команд.

При не самой выразительной игре мы получили два очка – это радует. По содержанию есть к чему стремиться, будем улучшать.

Хотел поблагодарить зрителей, кто пришел на стадион, наших болельщиков, кто приехал из Нижнего – видно, что все соскучились по хоккею.

– Ставил ли «Локомотив» для вас трудные задачи? 

– Да, безусловно. У нас была непростая предсезонка, сыграли всего шесть матчей, ни одного турнира.

Матчи в Минске против «Динамо» и «Адмирала» были приближены к тому уровню, что мы увидели сегодня.

Естественно, трибуны гнали «Локомотив» вперед, было давление, особенно во втором периоде, когда мы просели.

Это нас вернуло в реальность, что ты должен быть готов на 100% - ты должен не сломаться. Не самая красивая победа, но мы рады двум очкам. 

– Можете ли отметить игру спецбригад? 

– Это часть игры. Мы отметили команду как коллектив. Неважно, кто забивает или пропускает.

Мне понравилась та атмосфера, тот дух коллектива, которые были в игре. Доволен, что сегодняшний экзамен выдержали достойно.

– Удастся ли найти правильный баланс между обороной и атакой? 

– Конечно, сделаем выводы после первого матча. Есть несколько дней перед следующей игрой в Нижнем.

Безусловно, хотим играть строго в обороне, но должны делать наш хоккей более ярким и атакующим, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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5 комментариев

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Матроскин52
Игорю Николаевичу - респект! С любовью к своим парням и уважению к соперникам! Верим в команду!
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ser7777
Игра получилась сложная. Локо давил, особенно во втором. Но у Торпедо сегодня здорово получилось с реализацией моментов. Первая игра, классно что победили. Николаевичу и парням СПАСИБО за эмоции!
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BlackHen
звучит странно, но победили на классе
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-2
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Алексей Кhl
Игра смотрелась. Обе команды играли в быстрый хоккей. Больше повезло Торпедо в реализации и на калитке Ваня подтащил. Локомотив перебросал в два раза, но игра забудется, а результат останется!!!)
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Дядя Федор Макларен
Ответ BlackHen
звучит странно, но победили на классе
Вы издеваетесь что ли? По-вашему играла классная команда и аутсайдер и одна команда победила не затратив при этом сверхусилий? Ерунду то не говорите хоть...
+3
-3
0
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