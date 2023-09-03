Ларионов о 5:2 с «Локомотивом»: «Торпедо» получило два очка при не самой выразительной игре. Не самая красивая победа»

Игорь Ларионов назвал не самой красивой победу «Торпедо» над «Локомотивом».

«Торпедо» выиграло со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Запустили первую игру, которая была очень сложной по ряду причин. Всегда идет волнение для обеих команд.

При не самой выразительной игре мы получили два очка – это радует. По содержанию есть к чему стремиться, будем улучшать.

Хотел поблагодарить зрителей, кто пришел на стадион, наших болельщиков, кто приехал из Нижнего – видно, что все соскучились по хоккею.

– Ставил ли « » для вас трудные задачи?

– Да, безусловно. У нас была непростая предсезонка, сыграли всего шесть матчей, ни одного турнира.

Матчи в Минске против «Динамо» и «Адмирала» были приближены к тому уровню, что мы увидели сегодня.

Естественно, трибуны гнали «Локомотив» вперед, было давление, особенно во втором периоде, когда мы просели.

Это нас вернуло в реальность, что ты должен быть готов на 100% - ты должен не сломаться. Не самая красивая победа, но мы рады двум очкам.

– Можете ли отметить игру спецбригад?

– Это часть игры. Мы отметили команду как коллектив. Неважно, кто забивает или пропускает.

Мне понравилась та атмосфера, тот дух коллектива, которые были в игре. Доволен, что сегодняшний экзамен выдержали достойно.

– Удастся ли найти правильный баланс между обороной и атакой?

– Конечно, сделаем выводы после первого матча. Есть несколько дней перед следующей игрой в Нижнем.

Безусловно, хотим играть строго в обороне, но должны делать наш хоккей более ярким и атакующим, – сказал главный тренер « » .