Ларионов о 5:2 с «Локомотивом»: «Торпедо» получило два очка при не самой выразительной игре. Не самая красивая победа»
Игорь Ларионов назвал не самой красивой победу «Торпедо» над «Локомотивом».
«Торпедо» выиграло со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Запустили первую игру, которая была очень сложной по ряду причин. Всегда идет волнение для обеих команд.
При не самой выразительной игре мы получили два очка – это радует. По содержанию есть к чему стремиться, будем улучшать.
Хотел поблагодарить зрителей, кто пришел на стадион, наших болельщиков, кто приехал из Нижнего – видно, что все соскучились по хоккею.
– Ставил ли «Локомотив» для вас трудные задачи?
– Да, безусловно. У нас была непростая предсезонка, сыграли всего шесть матчей, ни одного турнира.
Матчи в Минске против «Динамо» и «Адмирала» были приближены к тому уровню, что мы увидели сегодня.
Естественно, трибуны гнали «Локомотив» вперед, было давление, особенно во втором периоде, когда мы просели.
Это нас вернуло в реальность, что ты должен быть готов на 100% - ты должен не сломаться. Не самая красивая победа, но мы рады двум очкам.
– Можете ли отметить игру спецбригад?
– Это часть игры. Мы отметили команду как коллектив. Неважно, кто забивает или пропускает.
Мне понравилась та атмосфера, тот дух коллектива, которые были в игре. Доволен, что сегодняшний экзамен выдержали достойно.
– Удастся ли найти правильный баланс между обороной и атакой?
– Конечно, сделаем выводы после первого матча. Есть несколько дней перед следующей игрой в Нижнем.
Безусловно, хотим играть строго в обороне, но должны делать наш хоккей более ярким и атакующим, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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