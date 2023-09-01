Шарипзянов о том, какой он капитан: «Злой, наверное. Где-то и помягче надо быть, возможно. Ругаться – ругаюсь, но накричать – это исключено»

Дамир Шарипзянов назвал себя злым капитаном.

– , а какой ты капитан?



– Наверное, злой. Просто я хочу выигрывать, потому и требую от ребят, а без этого просто не будет побед. Возможно, где-то мне надо быть и помягче, но как есть.



– Ругаешься, повышаешь голос?



– Ругаться – ругаюсь, но накричать – это исключено. Могу прикрикнуть на льду, в порыве эмоций, а потом уже в раздевалке спокойно обсудим, как и что надо было сделать.

Я просто пытаюсь объяснить: мол, нам надо, чтобы мы делали это и то, а если ты считаешь, что это не так, то ты не прав. Мы команда, и в первую очередь важна она, а потом уже чья-то индивидуальность, – сказал защитник « ».