Тамбиев о Серебрякове: «Вратарь играет хорошо, когда команда системная и дисциплинированная»

Леонид Тамбиев высказался об игре вратаря «Адмирала» Никите Серебрякове.

— В прошлом сезоне у «Адмирала» многое держалось на . Насколько важно было сохранить его?

— Да, на Серебрякове многое закручено, но и другие ребята важны для меня. Это первый момент, чтобы другим игрокам, оставшимся в « », было не обидно.

Второй момент: посмотрите на команды, с которыми я работал в ВХЛ. «Динамо» Санкт-Петербург — Самонов получает MVP плей-офф. На следующий год я ухожу в «Сарыарку». Рейзвих получает приз лучшему вратарю лиги. А еще была МХЛ и Румянцев. Это был мой первый успех: «Динамо» выиграло бронзовые медали.

— Как удается так прокачивать вратарей?

— Вратарь играет хорошо тогда, когда команда системная и дисциплинированная. Когда все знают требования тренера. Что незаблокированным броском, проигранным стыком, борьбой или невыполнением системы тренер будет недоволен. А когда команда организованна, тогда и вратарь хорошо играет.

В открытом, бесшабашном хоккее с атаками туда-сюда — какой же вратарь справится? Никита еще любит все время быть в тонусе. Я посмотрел немного серию России и Беларуси. Понятно, что россияне владели инициативой. А белорусы приедут в зону, какая-то контратака, бросок — что-то залетает. Никита был не в тонусе, немного холодный. Много нюансов. А в сборную Никита из какой команды попал? Из «Адмирала».

— Держали в голове план Б, если бы не договорились с Никитой?

— А как я могу держать план Б? В деньги я не лезу. Думаю, Аверкин (спортивный директор «Адмирала» – прим. Sports.ru) держал план Б. Защитник — штучный товар, а представляете — вратарь. Где найти его на рынке? Тем более сейчас сократили две легионерские вакансии. Вратарей нет на рынке, – сказал главный тренер «Адмирала».