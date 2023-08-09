Тамбиев о значении Серебрякова для «Адмирала»: «Наша игра завязана на вратаре, и его роль очень важна. Из какой команды он попал в сборную? Не из СКА же»

Леонид Тамбиев высказался о том, что вратарь Никита Серебряков остался в «Адмирале».

«Как удалось уговорить остаться ? Я вообще его не уговаривал. У человека контракт, который он подписал. Из какой команды он попал в сборную? Из «Адмирала», не из же.

Наша игра завязана на вратаре, и роль Серебрякова очень важна. Хотелось бы, чтобы он побыстрее влился, сконцентрировался, чтобы его ничего не отвлекало», – сказал главный тренер « ».