Тамбиев о значении Серебрякова для «Адмирала»: «Наша игра завязана на вратаре, и его роль очень важна. Из какой команды он попал в сборную? Не из СКА же»

Теги СКА КХЛ Леонид Тамбиев Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев высказался о том, что вратарь Никита Серебряков остался в «Адмирале».

«Как удалось уговорить остаться Серебрякова? Я вообще его не уговаривал. У человека контракт, который он подписал. Из какой команды он попал в сборную? Из «Адмирала», не из СКА же.

Наша игра завязана на вратаре, и роль Серебрякова очень важна. Хотелось бы, чтобы он побыстрее влился, сконцентрировался, чтобы его ничего не отвлекало», – сказал главный тренер «Адмирала».

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