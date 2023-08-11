Бонино о любимом сериале: «Умерь свой энтузиазм» или «В Филадельфии всегда солнечно». Эти два. Поужинал бы с Ларри Дэвидом»
Ник Бонино рассказал о своих любимых телешоу.
– Когда ты слышишь «Рейнджерс», какой игрок первым приходит на ум?
– Марк Мессье.
– Твой любимый сезон в Нью-Йорке?
– Хоккейный сезон.
– Твое любимое телешоу всех времен?
– Либо «Умерь свой энтузиазм», либо «В Филадельфии всегда солнечно». Эти два.
– Если бы ты мог поужинать с одним гостем своей мечты, кто бы это был?
– Ларри Дэвид из «Умерь свой энтузиазм», «Сайнфелд». Он выдающийся парень. Это был бы веселый ужин, – сказал нападающий «Рейнджерс» Бонино.
Я затусил бы в Paddy’s Pub, если б мог.