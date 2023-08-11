Бонино о любимом сериале: «Умерь свой энтузиазм» или «В Филадельфии всегда солнечно». Эти два. Поужинал бы с Ларри Дэвидом»

Ник Бонино рассказал о своих любимых телешоу.

– Когда ты слышишь «Рейнджерс», какой игрок первым приходит на ум?

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– Твой любимый сезон в Нью-Йорке?

– Хоккейный сезон.

– Твое любимое телешоу всех времен?

– Либо «Умерь свой энтузиазм», либо «В Филадельфии всегда солнечно». Эти два.

– Если бы ты мог поужинать с одним гостем своей мечты, кто бы это был?

– Ларри Дэвид из «Умерь свой энтузиазм», «Сайнфелд». Он выдающийся парень. Это был бы веселый ужин, – сказал нападающий «Рейнджерс» Бонино.