Бонино о любимом сериале: «Умерь свой энтузиазм» или «В Филадельфии всегда солнечно». Эти два. Поужинал бы с Ларри Дэвидом»

Теги Рейнджерс НХЛ Марк Мессье Ник Бонино кино Хоккей

Ник Бонино рассказал о своих любимых телешоу.

– Когда ты слышишь «Рейнджерс», какой игрок первым приходит на ум?

– Марк Мессье.

– Твой любимый сезон в Нью-Йорке?

– Хоккейный сезон.

– Твое любимое телешоу всех времен?

– Либо «Умерь свой энтузиазм», либо «В Филадельфии всегда солнечно». Эти два.

– Если бы ты мог поужинать с одним гостем своей мечты, кто бы это был?

– Ларри Дэвид из «Умерь свой энтузиазм», «Сайнфелд». Он выдающийся парень. Это был бы веселый ужин, – сказал нападающий «Рейнджерс» Бонино.

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1 комментарий

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Mephi027
Хороший выбор.

Я затусил бы в Paddy’s Pub, если б мог.
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