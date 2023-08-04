Юрий Новиков: «Выступаю за создание Суперлиги. Оно должно произойти за счет сокращения ВХЛ, где нужно оставить сильные команды»
Юрий Новиков заявил, что выступает за создание Суперлиги.
«Мне непонятен уровень ВХЛ. Сколько там команд, 30? Представляете, сколько там игроков? Кто там играет, какой смысл в этих командах? Где звезды?
ВХЛ – это важнейший фундамент для КХЛ. Я выступаю за создание Суперлиги. Оно должно произойти за счет сокращения ВХЛ, где нужно оставить сильные команды. Они и будут играть в переходном турнире», – сказал заслуженный тренер России Новиков.
Юрий Новиков: «Переходный турнир нужен для развития игры. Если клубы КХЛ приедут на него в Ханты-Мансийск или Новокузнецк, это поднимет статус хоккея»
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