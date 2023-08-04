Юрий Новиков: «Выступаю за создание Суперлиги. Оно должно произойти за счет сокращения ВХЛ, где нужно оставить сильные команды»

Юрий Новиков заявил, что выступает за создание Суперлиги.

«Мне непонятен уровень . Сколько там команд, 30? Представляете, сколько там игроков? Кто там играет, какой смысл в этих командах? Где звезды?

ВХЛ – это важнейший фундамент для КХЛ. Я выступаю за создание Суперлиги. Оно должно произойти за счет сокращения ВХЛ, где нужно оставить сильные команды. Они и будут играть в переходном турнире», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

Юрий Новиков: «Переходный турнир нужен для развития игры. Если клубы КХЛ приедут на него в Ханты-Мансийск или Новокузнецк, это поднимет статус хоккея»