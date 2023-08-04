Юрий Новиков: «Выступаю за создание Суперлиги. Оно должно произойти за счет сокращения ВХЛ, где нужно оставить сильные команды»

Теги Юрий Новиков КХЛ ВХЛ Хоккей

Юрий Новиков заявил, что выступает за создание Суперлиги.

«Мне непонятен уровень ВХЛ. Сколько там команд, 30? Представляете, сколько там игроков? Кто там играет, какой смысл в этих командах? Где звезды?

ВХЛ – это важнейший фундамент для КХЛ. Я выступаю за создание Суперлиги. Оно должно произойти за счет сокращения ВХЛ, где нужно оставить сильные команды. Они и будут играть в переходном турнире», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

Юрий Новиков: «Переходный турнир нужен для развития игры. Если клубы КХЛ приедут на него в Ханты-Мансийск или Новокузнецк, это поднимет статус хоккея»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это между вхл и кхл или под кхл? Или вместо кхл? Или отрезать 10команд снизу кхл и 10 сверху кхл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий