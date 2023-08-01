«Решение Стеблина о строительстве катков было историческим. Наши руководители и бизнесмены поняли, что нужно развивать хоккей в других условиях». Юрий Новиков об инфраструктуре

Теги ФХР Александр Стеблин Юрий Новиков КХЛ детский хоккей Хоккей

Юрий Новиков высказался о развитии инфраструктуры в российском хоккее.

«При Стеблине (возглавлял ФХР с 1997 по 2006 год – прим. Sports.ru) приняли решение о строительстве катков. О нем сейчас все забыли, но оно было историческим. Ярославль, Челябинск, Магнитогорск… Наши руководители и бизнесмены поняли, что нужно развивать хоккей в других условиях.

После этого к нам стали приезжать иностранные хоккеисты и тренеры. Представляю, какие социальные условия были у Кинэна в «Магнитке»...

Я хорошо помню, как Хайретдинов, когда мы вместе работали в «Крыльях», сделал ремонт в раздевалке, после чего туда больше никто гвоздя не принес. Я тогда впервые увидел стол посередине как в НХЛ.

Раздевалки сейчас прекрасные. Ребята, которые играли в Америке, принесли нам эту культуру. Это положительный результат. А когда Федя Канарейкин пригласил меня в раздевалку «Атланта», я просто обалдел. Там кофемашина, сухофрукты, шкафчики… Я до этого в колхозе работал, а там…» — сказал заслуженный тренер России.

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