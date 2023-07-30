Коннолли о погоне Овечкина за Гретцки: «Не могу представить, что он сбавит темп. Он потрясающий хоккеист, я болею за него»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Бретт Коннолли Хоккей

Бретт Коннолли высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Конечно, я слежу за ним, как и весь остальной хоккейный мир. Он был очень добр ко мне, у нас были хорошие отношения. Мы действительно хорошо ладили.

Он просто продолжает это делать, и я нисколько не удивлен. Все наблюдают, и действительно здорово видеть, как он продолжает идти и просто не останавливается. Это действительно потрясающее зрелище.

Я болею за него, как и все ребята, которые играли с ним. Я буду продолжать наблюдать.

Я не собираюсь ничего говорить, я не хочу ничего сглазить, я не собираюсь этого делать (смеется). Но я собираюсь продолжать наблюдать, и, думаю, у меня есть представление о том, что произойдет. Не могу представить, что он сбавит темп.

Он потрясающий игрок, мне очень повезло, что я познакомился с ним, играл с ним и, очевидно, выиграл вместе с ним. Очевидно, что для меня это большая честь», – сказал экс-нападающий «Вашингтона» Коннолли.

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5 комментариев

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Haman
Ответ Михаил Майоров
Что скрывается за фразой "он был добр ко мне"? Наверное что-то вроде "Он бил и ругал меня всего лишь два раза в неделю" :)
Овечкин — лидер и главная звезда команды, ему дозволено чуть больше, чем остальным, и в частности он может напихать партнерам за косяки. И в случае с Коннолли, видимо, были моменты, когда было за что напихать, но Ови этого не делал или находил способ донести это более дипломатично.
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+2
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k.vlad
только плюс! просто человек сказал хорошо
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rereg84
Лучшие сезоны Коннолли прошли в составе ВК. И наверное не спроста. Так что вполне достойные слова от человека, понимающего что такое благодарность.
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