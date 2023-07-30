Коннолли о погоне Овечкина за Гретцки: «Не могу представить, что он сбавит темп. Он потрясающий хоккеист, я болею за него»

Бретт Коннолли высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в истории (822), уступая лишь (894).

«Конечно, я слежу за ним, как и весь остальной хоккейный мир. Он был очень добр ко мне, у нас были хорошие отношения. Мы действительно хорошо ладили.

Он просто продолжает это делать, и я нисколько не удивлен. Все наблюдают, и действительно здорово видеть, как он продолжает идти и просто не останавливается. Это действительно потрясающее зрелище.

Я болею за него, как и все ребята, которые играли с ним. Я буду продолжать наблюдать.

Я не собираюсь ничего говорить, я не хочу ничего сглазить, я не собираюсь этого делать (смеется). Но я собираюсь продолжать наблюдать, и, думаю, у меня есть представление о том, что произойдет. Не могу представить, что он сбавит темп.

Он потрясающий игрок, мне очень повезло, что я познакомился с ним, играл с ним и, очевидно, выиграл вместе с ним. Очевидно, что для меня это большая честь», – сказал экс-нападающий « » .