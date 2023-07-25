Брылин о Бержероне: «Один из лучших двусторонних центров последних лет, скорее всего. Его игра на вбрасывании ставится в пример»

Сергей Брылин прокомментировал решение Патриса Бержерона завершить карьеру..

Хоккеист провел все 19 сезонов в в составе « ».

За карьеру нападающий набрал 1040 (427+613) очков в 1294 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф – 128 (50+78) баллов в 170 играх.

«Все говорят, что он настоящий лидер, который ведет за собой, показывает пример как на льду, так и вне льда, как быть настоящим хоккеистом и хорошим товарищем.

Его игровые качества на высоком уровне, и, скорее всего, это один из самых лучших двусторонних центральных нападающих последних лет.

Его игра на вбрасывании до сих пор всем ставится в пример, и молодежь на этом учится.

То, насколько ответственно он относился к игре без шайбы и в обороне, тоже говорит о многом. Человек-победитель, выигрывавший на всех уровнях», – сказал тренер « » .