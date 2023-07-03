«Торонто» подтвердил переход Доми. Контракт – год и 3 млн долларов
«Торонто» объявил о переходе Макса Доми.
Канадский клуб подтвердил подписание однолетнего контракта с 28-летним нападающим.
Кэпхит хоккеиста составит три миллиона долларов.
В минувшем сезоне форвард играл за «Чикаго» и «Даллас», набрав 56 (20+36) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.
В 19 матчах плей-офф добавил 13 (3+10) очков при 52 минутах штрафа.
Всего в НХЛ у Доми 581 матч и 370 (121+249) баллов, в Кубке Стэнли – 43 игры и 22 (6+16) очка.
По прошлому однолетнему контракту зарплата игрока составляла три миллиона долларов.
1 комментарий