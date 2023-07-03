«Торонто» подтвердил переход Доми. Контракт – год и 3 млн долларов

Теги переходы Торонто Даллас НХЛ Макс Доми Хоккей

«Торонто» объявил о переходе Макса Доми.

Канадский клуб подтвердил подписание однолетнего контракта с 28-летним нападающим.

Кэпхит хоккеиста составит три миллиона долларов.

В минувшем сезоне форвард играл за «Чикаго» и «Даллас», набрав 56 (20+36) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

В 19 матчах плей-офф добавил 13 (3+10) очков при 52 минутах штрафа.

Всего в НХЛ у Доми 581 матч и 370 (121+249) баллов, в Кубке Стэнли – 43 игры и 22 (6+16) очка.

По прошлому однолетнему контракту зарплата игрока составляла три миллиона долларов.

1 комментарий

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banchik1
Должен добавить жесткости команде.
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