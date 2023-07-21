Рукавишников расторг контракт со СКА. Он близок к переходу в «Спартак» («СЭ»)

Роман Рукавишников покинул СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», защитник расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

По информации издания, 31-летний игрок близок к переходу в « ».

В прошедшем сезоне провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «плюс 4». В плей-офф игрок сыграл 9 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 1».

Контракт хоккеиста со был рассчитан до 30 апреля 2026 года.