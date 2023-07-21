Рукавишников расторг контракт со СКА. Он близок к переходу в «Спартак» («СЭ»)

Теги СКА Спартак возможные переходы КХЛ Роман Рукавишников Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Рукавишников покинул СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», защитник расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

По информации издания, 31-летний игрок близок к переходу в «Спартак».

В прошедшем сезоне Рукавишников провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «плюс 4». В плей-офф игрок сыграл 9 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 1».

Контракт хоккеиста со СКА был рассчитан до 30 апреля 2026 года.

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9 комментариев

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Clever_mind
Ума не хватило понять, что его в СКА вернули от жадности
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Черный52
Итак вопрос : сколько теперь превышение потолка у СКА?)
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Proline
Посмотрим, но защитник для топ-6 нам точно нужен.
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Alexey Catalonsky
Ответ йозе марино
позорные действия этого клуба продолжаются)) компенсацию уже никто не даёт, приходиться расторгать))
Тот самый момент когда золото начинает превращаться в черепки. Запредельная жадность привела к тому, что теперь скидывают игроков за так, когда норм. клуб вполне бы смог обменять, имеющийся актив. Такая же судьба ждет Воробьева и не только его, учитывая платежку сосиски.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Черный52
Итак вопрос : сколько теперь превышение потолка у СКА?)
По официальным данным было 1,227 млрд. -40 миллионов Рукавишникова, и возможно 35 Швец-Рогового получается 1,152 млрд 252 миллиона превышения
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AERN
Не справился с конкуренцией воспитанников системы(
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Черный52
Ответ Фёдор Кузнецов
По официальным данным было 1,227 млрд. -40 миллионов Рукавишникова, и возможно 35 Швец-Рогового получается 1,152 млрд 252 миллиона превышения
Ну смотрим дальше, что же будет)
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