Контракты Пачиоретти, Друэна, Дюшена, Уилера и Бертуцци – лучшие на рынке свободных агентов по версии The Athletic

Контракты Макса Пачиоретти, Блэйка Уилер и Мэтта Дюшена включены в рейтинг лучших в НХЛ.

The Athletic опубликовал рейтинг из лучших контрактов, подписанных после открытия рынка свободных агентов.

Список выглядит следующим образом:

(« ») – однолетний контракт на три миллиона долларов;

(« ») – однолетний контракт на 800 тысяч долларов плюс 300 тысяч долларов бонусами;

(«Торонто») – однолетний контракт на 5,5 миллиона долларов;

Майк Райлли (« ») – однолетний контракт на миллион долларов;

(« ») – однолетний контракт на 825 тысяч долларов;

Морган Гики (« ») – двухлетний контракт с кэпхитом два миллиона долларов;

Коннор Браун (« ») – однолетний контракт на 775 тысяч долларов плюс 3,225 миллиона долларов бонусами;

Дэниэл Спронг («Детройт») – однолетний контракт на два миллиона долларов;

Макс Пачиоретти («Вашингтон») – однолетний контракт на два миллиона долларов плюс два миллиона бонусами;

Макс Доми («Торонто») – однолетний контракт на три миллиона долларов.