Контракты Пачиоретти, Друэна, Дюшена, Уилера и Бертуцци – лучшие на рынке свободных агентов по версии The Athletic

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Бостон Вашингтон Флорида Детройт Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Блэйк Уилер Макс Пачиоретти Мэтт Дюшен Макс Доми Джонатан Друэн Майк Райлли Коннор Браун Тайлер Бертуцци Дэниэл Спронг Морган Гики Хоккей

Контракты Макса Пачиоретти, Блэйка Уилер и Мэтта Дюшена включены в рейтинг лучших в НХЛ.

The Athletic опубликовал рейтинг из лучших контрактов, подписанных после открытия рынка свободных агентов.

Список выглядит следующим образом:

Мэтт ДюшенДаллас») – однолетний контракт на три миллиона долларов;

Блэйк УилерРейнджерс») – однолетний контракт на 800 тысяч долларов плюс 300 тысяч долларов бонусами;

Тайлер Бертуцци («Торонто») – однолетний контракт на 5,5 миллиона долларов;

Майк Райлли («Флорида») – однолетний контракт на миллион долларов;

Джонатан ДруэнКолорадо») – однолетний контракт на 825 тысяч долларов;

Морган Гики («Бостон») – двухлетний контракт с кэпхитом два миллиона долларов;

Коннор Браун («Эдмонтон») – однолетний контракт на 775 тысяч долларов плюс 3,225 миллиона долларов бонусами;

Дэниэл Спронг («Детройт») – однолетний контракт на два миллиона долларов;

Макс Пачиоретти («Вашингтон») – однолетний контракт на два миллиона долларов плюс два миллиона бонусами;

Макс Доми («Торонто») – однолетний контракт на три миллиона долларов.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasilyev
Совсем забыли упомянуть контракт РОРа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
Бертуцци это хорошие подписание???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Василевский
Ответ Павел павел
Бертуцци это хорошие подписание???
Угу, за 5.5 - бред полнейший, чувак не выше 3-го звена.
Ну и Дюшейн за 3 млн. - просто отстой, крендель своим характером развалил все команды, в которых играл...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Павел павел
Бертуцци это хорошие подписание???
Бертуцци - это максимум агрессии и активности в чужой зоне, еще и достаточно результативный. Один минус - травматичный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий