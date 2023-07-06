Контракты Пачиоретти, Друэна, Дюшена, Уилера и Бертуцци – лучшие на рынке свободных агентов по версии The Athletic
Контракты Макса Пачиоретти, Блэйка Уилер и Мэтта Дюшена включены в рейтинг лучших в НХЛ.
The Athletic опубликовал рейтинг из лучших контрактов, подписанных после открытия рынка свободных агентов.
Список выглядит следующим образом:
Мэтт Дюшен («Даллас») – однолетний контракт на три миллиона долларов;
Блэйк Уилер («Рейнджерс») – однолетний контракт на 800 тысяч долларов плюс 300 тысяч долларов бонусами;
Тайлер Бертуцци («Торонто») – однолетний контракт на 5,5 миллиона долларов;
Майк Райлли («Флорида») – однолетний контракт на миллион долларов;
Джонатан Друэн («Колорадо») – однолетний контракт на 825 тысяч долларов;
Морган Гики («Бостон») – двухлетний контракт с кэпхитом два миллиона долларов;
Коннор Браун («Эдмонтон») – однолетний контракт на 775 тысяч долларов плюс 3,225 миллиона долларов бонусами;
Дэниэл Спронг («Детройт») – однолетний контракт на два миллиона долларов;
Макс Пачиоретти («Вашингтон») – однолетний контракт на два миллиона долларов плюс два миллиона бонусами;
Макс Доми («Торонто») – однолетний контракт на три миллиона долларов.
Ну и Дюшейн за 3 млн. - просто отстой, крендель своим характером развалил все команды, в которых играл...