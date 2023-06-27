Кожевников о россиянах без наград в НХЛ: «У нас кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне? В плей-офф никто не выделился»

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Александр Кожевников высказался о том, что россияне остались без наград в НХЛ.

Это произошло впервые с сезона-2010/11

«Трудно сказать, из‑за чего такое произошло. У нас кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне?

Да, хорошо играли в регулярном чемпионате, но смотрят не только по первенству, но и как играют в финалах Кубка Стэнли, а там никто не выделился (это не так, голосования по всем наградам, кроме «Конн Смайт Трофи» и приза лучшему генменеджеру, проходят до старта плей-офф – прим. Sports.ru). 

Так что вопрос спорный. Если бы кто‑то выделялся и не дали награду, то одно дело. Но в розыгрыше Кубка Стэнли я не видел, чтобы кто‑то здорово сыграл», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

6 комментариев

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Амфитрион
Очередной шедевр от Кожевникова. Неужели хоккей ему настолько неинтересен, что он не может даже бегло изучить то за что вручают награды.
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maks44
Как это никто? Ничушкин себя здорово в плей-ооф проявил.
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artpal
Разве Бобровский не выделился?
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vab7238
Ответ artpal
Разве Бобровский не выделился?
Чем выделился? В чемпионате ничего особенного не показывал, в слове был не плох, но не лучший. За плэй оф только одну инд награду дают-самому ценному. Всё остальные награды только за гладкий чемпионат. Наши в этом сезоне не были лучшими, это объективно.
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nightingale46
он же только недавно говорил какой уникальный Бобровский и тянет на 70% команду! а теперь никто никто здорового не сыграл.
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Сергей Русаков
Кожевников наверняка считает себя супер экспертом в хоккее, в том числе и по НХЛ, а не знает, что регулярный чемпионат и игры на вылет за кубок Стенли это абсолютно разные соревнования, в плей офф хоккеиста даже з/п не платят и там все начинается с нуля без учета прошлых заслуг в регулярке.
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