Кожевников о россиянах без наград в НХЛ: «У нас кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне? В плей-офф никто не выделился»

Александр Кожевников высказался о том, что россияне остались без наград в НХЛ.

Это произошло впервые с сезона-2010/11.

«Трудно сказать, из‑за чего такое произошло. У нас кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне?

Да, хорошо играли в регулярном чемпионате, но смотрят не только по первенству, но и как играют в финалах Кубка Стэнли, а там никто не выделился (это не так, голосования по всем наградам, кроме «Конн Смайт Трофи» и приза лучшему генменеджеру, проходят до старта плей-офф – прим. Sports.ru).

Так что вопрос спорный. Если бы кто‑то выделялся и не дали награду, то одно дело. Но в розыгрыше Кубка Стэнли я не видел, чтобы кто‑то здорово сыграл», – сказал двукратный олимпийский чемпион.