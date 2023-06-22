Лео Карлссон не исключил еще одного сезона в Швеции: «Это было бы отлично. Скорость, сила, принятие решений – те области, которые нужно улучшить»

Лео Карлссон высказался о возможности проведения еще одного сезона в чемпионате Швеции.

Шведский центральный нападающий может быть выбран в топ-5 первого раунда драфта .

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за « » в шведском чемпионате.

«На самом деле мы еще не решили, но, конечно, было бы отлично для меня провести еще один год [в Швеции].

Я думаю, что скорость и моя сила в целом, а также принятие решений [это области, которые мне нужно улучшить]», – сказал .