Фазель о Федорове и Ларионове: «Справляются здорово. Оба играли в НХЛ, работали с отличными тренерами и многому научились у них»

Рене Фазель оценил работу Сергея Федорова и Игоря Ларионова в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В минувшем сезоне под руководством выиграл Кубок Гагарина, « » при дошло до второго раунда.

«Они оба очень опытные. И Игорь, и Сергей, оба играли в НХЛ, работали с отличными тренерами и научились многому у них. Я уважаю их обоих, ведь это непросто.

Слава Быков не играл в НХЛ, но, будучи тренером, он выиграл два Кубка Гагарина, приводил сборную России к мировому чемпионству. Это такой тип людей, которые однажды принимают вызов и решают стать тренерами, использовать свой опыт. Мне это очень нравится.

Они справляются здорово. Сергей снова сыграл в финале, я большой его фанат, он крутой! У него очень хорошая команда», – сказал экс-президент ИИХФ.