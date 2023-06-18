Фазель о Федорове и Ларионове: «Справляются здорово. Оба играли в НХЛ, работали с отличными тренерами и многому научились у них»

Теги ЦСКА Торпедо Рене Фазель Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Рене Фазель оценил работу Сергея Федорова и Игоря Ларионова в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Федорова выиграл Кубок Гагарина, «Торпедо» при Ларионове дошло до второго раунда.

«Они оба очень опытные. И Игорь, и Сергей, оба играли в НХЛ, работали с отличными тренерами и научились многому у них. Я уважаю их обоих, ведь это непросто. 

Слава Быков не играл в НХЛ, но, будучи тренером, он выиграл два Кубка Гагарина, приводил сборную России к мировому чемпионству. Это такой тип людей, которые однажды принимают вызов и решают стать тренерами, использовать свой опыт. Мне это очень нравится.

Они справляются здорово. Сергей снова сыграл в финале, я большой его фанат, он крутой! У него очень хорошая команда», – сказал экс-президент ИИХФ.

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1 комментарий

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Кеша
Все трое это топ тренеры страны . Мне жаль , что Игорь Николаевич не встал гораздо раньше на тренерский мостик , а Вячеслав Аркадьевич не работает главным тренером. А Сергей Федоров в самом расцвете сил и лет . Желаю всем спортивного долголетия и удачи .
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