Карлссон – болельщикам на параде: «В первый год я был охренительно хорош. Но вы были еще лучше. Мы прошли через все трудности на пути к Кубку Стэнли»

высказался на параде в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли

Он представил MVP плей-офф во время празднования.

«Этот парень, этот гребаный парень. Он был здесь с первого дня. И я знаю, что вы были здесь с самого первого гребаного дня. Вы, ребята, такие потрясающие.

В первом [домашнем] матче мы играли с «Аризоной» и выбили из них все дерьмо. И у меня не было очков, но это нормально, потому что в первый год я был охренительно хорош. Но вы, ребята, были еще лучше. Мы прошли через все трудности на этом пути к Кубку Стэнли.

Мы ждали долгих шесть лет, когда этот парень станет MVP! Джонатан Маршессо!» – сказал нападающий « » болельщикам.

В Лас-Вегасе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли