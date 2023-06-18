Карлссон – болельщикам на параде: «В первый год я был охренительно хорош. Но вы были еще лучше. Мы прошли через все трудности на пути к Кубку Стэнли»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Вильям Карлссон Джонатан Маршессо брань Хоккей

Вильям Карлссон высказался на параде в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли

Он представил MVP плей-офф Джонатана Маршессо во время празднования.

«Этот парень, этот гребаный парень. Он был здесь с первого дня. И я знаю, что вы были здесь с самого первого гребаного дня. Вы, ребята, такие потрясающие.

В первом [домашнем] матче мы играли с «Аризоной» и выбили из них все дерьмо. И у меня не было очков, но это нормально, потому что в первый год я был охренительно хорош. Но вы, ребята, были еще лучше. Мы прошли через все трудности на этом пути к Кубку Стэнли.

Мы ждали долгих шесть лет, когда этот парень станет MVP! Джонатан Маршессо!» – сказал нападающий «Вегаса» болельщикам.

В Лас-Вегасе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли

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3 комментария

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ManWithNoName
Вилли накатил неплохо перед парадом)) бывает, заслужил.
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upuckuH
какой-то самопиар )))
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Иван Павлов
Ответ ManWithNoName
Вилли накатил неплохо перед парадом)) бывает, заслужил.
Судя по видео с этой пламенной речью, он накатывал и во время парада)
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