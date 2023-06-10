Артемий Князев: «В России нет таких чисто атакующих защитников, как Эрик Карлссон. Сергачев – двусторонний, Войнов обороняется»

Артемий Князев заявил, что в российском хоккее нет похожих на Эрика Карлссона защитников.

– Несмотря на то, что вы играете на позиции защитника, вы очень часто подключаетесь в атаку. Главный тренер Джон Маккарти не пытается как-то ограничить вас?

– Ни в коем случае в команде никто не хочет этого делать.

Я не Эрик Карлссон, который будет набирать по 100 очков за сезон, но в какой-то нужный момент подключиться, отдать, забить – все это приветствуется в Северной Америке.

Мне не раз говорили, что никто не хочет тебя ставить в рамки, как-то ограничивать. Но ни для кого не секрет, что нужно обороняться, а креатив только потом.

– В Северной Америке приветствуются подключения в атаку, а в России?

– Здесь больше зависит от тренера. В нашей стране я не так много играл, поэтому непросто сказать.

Иногда смотрю матчи КХЛ, вижу, как молодые ребята активно подключаются к атаке, значит, тренеры это приветствуют.

В каких-то клубах играют в более закрытый хоккей. Большая часть защитников-легионеров в атакующего плана.

Они ведь приезжают из Северной Америки, думаю, их целенаправленно берут под большинство и активную игру в нападении.

– Большинство российских защитников – это игроки двустороннего плана. Из атакующих у нас разве что , …

– Сергачев тоже двусторонний: он хорошо обороняется. Ему в «Тампе» как большинство, так и меньшинство доверяют.

Войнов в «Ак Барсе» выходит в меньшинстве, обороняется. Чисто атакующих защитников, таких, как Эрик Карлссон, думаю, у нас в стране нет, – сказал защитник системы « » .