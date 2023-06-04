Судья Сивов о засчитанном голе СКА из офсайда в плей-офф-2018: «Ночью выложили запись, на которой эпизод виден по-другому. Когда мы смотрели повтор, такого ракурса не предоставили»

Арбитр Дмитрий Сивов рассказал, почему засчитали гол СКА в овертайме игры с «Северсталью».

Судьи матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина-2018 допустили ошибку и в овертайме засчитали гол питерцев. После этой победы счет в серии стал 3-0 в пользу .

– В 2018 году в первом раунде играли СКА и « ». В третье игре в овертайме армейцы забросили победную шайбу после положения вне игры.

– Есть что рассказать по этому поводу. Нам показывали повторы, на которых было видно – шайба «цепляется» за синюю линию, «вне игры» нет. А уже ночью череповчане выложили запись, на которой эпизод виден по-другому – шайба вышла из зоны.

Но когда мы смотрели повтор, такого ракурса нам не предоставили. Почему – вопрос. Но к судьям в такой ситуации претензий, по-моему, быть не может. Инспектором на матче работал Алексей Евгеньевич Горский. Он тоже видел, что на тех повторах, которые были в нашем распоряжении, шайба касалась синей линии, – сказал Сивов.