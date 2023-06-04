Форвард Чижиков вернулся в «Северсталь». Он провел 2 сезона во 2-м дивизионе Финляндии

Теги Северсталь переходы чемпионат Финляндии Егор Чижиков Хоккей

Форвард Егор Чижиков вернулся в «Северсталь» после 2 сезонов во 2-м дивизионе Финляндии.

Клуб из Череповца объявил о возвращении 21-летнего воспитанника. 

В 17 матчах за «Северсталь» за карьеру у него 4 (3+1) очка. 

Два последних сезона он провел в составе клуба «Кеттеря», выступающего во втором по рангу дивизионе Финляндии – Mestis. 

В минувшем сезоне набрал 34 (16+18) очков в 45 играх регулярного чемпионата при полезности «+18» и 53 минутах штрафа. В 11 играх плей-офф добавил 3 (0+3) балла. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел1402
Чижик пыжик, где ты был?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий