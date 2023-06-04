Форвард Чижиков вернулся в «Северсталь». Он провел 2 сезона во 2-м дивизионе Финляндии

Форвард Егор Чижиков вернулся в «Северсталь» после 2 сезонов во 2-м дивизионе Финляндии.

Клуб из Череповца объявил о возвращении 21-летнего воспитанника.

В 17 матчах за « » за карьеру у него 4 (3+1) очка.

Два последних сезона он провел в составе клуба «Кеттеря», выступающего во втором по рангу дивизионе Финляндии – Mestis.

В минувшем сезоне набрал 34 (16+18) очков в 45 играх регулярного чемпионата при полезности «+18» и 53 минутах штрафа. В 11 играх плей-офф добавил 3 (0+3) балла.