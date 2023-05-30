ЦСКА договорился с Окуловым о продлении контракта. Есмантович подтвердил
Константин Окулов согласовал новый контракт с ЦСКА.
«С Костей Окуловым мы договорились. Ему нужно было отдохнуть. Завтра надеемся подписать. Ведем переговоры о двухлетнем контракте», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Константин Окулов выступает за ЦСКА с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.
В прошедшем сезоне нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также в его активе форварда 20 (6+14) баллов в 27 играх плей-офф.
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