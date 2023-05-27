Мильштейн о Комарове: «Во время звонка спросил: «Всеволод, хочешь ты стать игроком НХЛ сейчас?» И тут «Баффало» предлагает контракт, и он подписывает его в прямом эфире»

Дэн Мильштейн вспомнил, как «Баффало» подписал контракт с защитником Всеволодом Комаровым.

«Баффало» 25 мая подписал 3-летний контракт новичка с 19‑летним Комаровым.

Защитник последние два сезона выступал за «Квебек Ремпартс» в QMJHL, где стал победителем лиги в этом сезоне. «Баффало» выбрал Комарова в пятом раунде драфта НХЛ-2022 под общим 134‑м номером.

«Мы сотрудничаем со Всеволодом уже четыре года. На семейном совете было принято четкое решение, что парень будет развиваться в Северной Америке.

Два года назад Комаров вышел на драфт в Канадской юниорской лиге и мы договорились с Патриком Руа. Он хорошо знает россиян – тренировал еще Александра Радулова, Михаила Григоренко, недолго – Никиту Кучерова…

Всеволод ехал конкретно к Руа в «Квебек», и в 2021 году «Рэмпартс» выбрали его на драфте под номером 31. Все думали, что мы хотим пожелать Севе удачного выступления в Мемориальном кубке.

Но во время звонка я спрашиваю: «Всеволод, ты хочешь ты стать игроком НХЛ? А ты хочешь стать игроком НХЛ прямо сейчас?» И тут «Баффало» предлагает ему контракт, и Комаров его подписывает в прямом эфире, — добавил агент.

Ранее «Баффало» заключил трехлетний контракт новичка с российским защитником Никитой Новиковым и форвардом Виктором Неучевым.