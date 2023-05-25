«Лада» подписала контракты с Егором Бабенко и Березиным на год

Теги Лада переходы КХЛ Максим Березин Егор Бабенко Хоккей

Егор Бабенко и Максим Березин стали игроками «Лады».

Клуб из Тольятти подписал однолетние контракты с нападающим Бабенко и защитником Березиным.

Бабенко в сезоне-2022/23 выступал за «Сочи» и набрал 10 (5+5) очков в 47 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18 в составе «Лады».

Березин в минувшем сезоне играл за «Нефтехимик». В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 8 (2+6) очков, в 6 играх Кубка Гагарина-2023 на его счету одна голевая передача.

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