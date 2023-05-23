Фридман об атмосфере в «Торонто» после отставки Дубаса: «Это стало шоком. Мой знакомый в MLSE сказал: «Это похоже на «Игру престолов»

Эллиотт Фридман рассказал об атмосфере в «Торонто» после отставки Кайла Дубаса.

«Я думаю, это стало шоком. В воскресенье утром я написал своему знакомому в Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) и спросил: «Как там дела?» Он сказал: «Это похоже на «Игру престолов».

И это заметно. Посмотрите на все эти истории, которые сейчас появляются. Все эти истории о том, кто что сделал, кто на что наложил вето.

Все, кто за , недовольны , и все, кто за Шенахана, говорят: «Послушайте, он рассказал вам, как все это происходило», – сказал инсайдер Sportsnet Фридман.

Компания Maple Leaf Sports & Entertainment является владельцем клуба.

«Торонто» был близок к продлению контракта с Дубасом. На отказ Шенахана повлияли слова менеджера об усталости