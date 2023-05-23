Фридман об атмосфере в «Торонто» после отставки Дубаса: «Это стало шоком. Мой знакомый в MLSE сказал: «Это похоже на «Игру престолов»

Теги Торонто Брендан Шенахан НХЛ Эллиотт Фридман Кайл Дубас Хоккей

Эллиотт Фридман рассказал об атмосфере в «Торонто» после отставки Кайла Дубаса.

«Я думаю, это стало шоком. В воскресенье утром я написал своему знакомому в Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) и спросил: «Как там дела?» Он сказал: «Это похоже на «Игру престолов».

И это заметно. Посмотрите на все эти истории, которые сейчас появляются. Все эти истории о том, кто что сделал, кто на что наложил вето. 

Все, кто за Дубаса, недовольны Шенаханом, и все, кто за Шенахана, говорят: «Послушайте, он рассказал вам, как все это происходило», – сказал инсайдер Sportsnet Фридман.

Компания Maple Leaf Sports & Entertainment является владельцем клуба.

«Торонто» был близок к продлению контракта с Дубасом. На отказ Шенахана повлияли слова менеджера об усталости

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12 комментариев

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LeicesterCity
Ответ Павел Зарубин
Так я не понял, а Дубас какой персонаж, надеюсь он выживет?:)
Рамси Болтон?)
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+2
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Джон Мщузавсех
Если Дубас станет генменом Питсбурга, им придется играть в ПО?
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Deathspell Omega
Главное теперь, чтобы какой злобный карлик типа Бантинга не убил Шэнахэна, сидящего на толчке....
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Garikus89
Возвращайте Дубаса и оставляйте Кифа, Флориде нынче все летят и забросить не могут :D
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Павел Зарубин
Так я не понял, а Дубас какой персонаж, надеюсь он выживет?:)
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Мира Сибирская
Вот и новый "сериал" подъехал.
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e1ther - e1ther
Усатого только не трогайте,это фрашизмен на годы вперёд,или я перестану Торонту склонять))))
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забил на оборону
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Garikus89
Возвращайте Дубаса и оставляйте Кифа, Флориде нынче все летят и забросить не могут :D
Дубас заберёт будущего ХОФФера с собой в Пенс, Салли освободится. Сплошной профит :)
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e1ther - e1ther
Ответ LeicesterCity
Рамси Болтон?)
Кстати,че там по Лестеру?)слыхал, что подвал,и чампионшип))))
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LeicesterCity
Ответ e1ther - e1ther
Кстати,че там по Лестеру?)слыхал, что подвал,и чампионшип))))
А с чего ты взял, что я за них болею?)) Я просто ник выбрал себе такой и все)) Думал Норвич Сити, решил оставить Лестер, вот и все))
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e1ther - e1ther
Ответ LeicesterCity
А с чего ты взял, что я за них болею?)) Я просто ник выбрал себе такой и все)) Думал Норвич Сити, решил оставить Лестер, вот и все))
Ну мало ли))))
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e1ther - e1ther
Ответ LeicesterCity
А с чего ты взял, что я за них болею?)) Я просто ник выбрал себе такой и все)) Думал Норвич Сити, решил оставить Лестер, вот и все))
Про Болтона поржал,тоже мой любимый сериал,как и Болтон в Англии,ахах)дальше только Балто диснейвский))
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