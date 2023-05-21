«Питтсбург» обратится к «Торонто» за разрешением на переговоры с Дубасом (Эллиотт Фридман)

«Питтсбург» обратится к «Торонто» за разрешением вести переговоры с Кайлом Дубасом.

«Пингвинс» ведут поиск нового генерального менеджера после увольнения Рона Хекстолла.

«Мэйпл Лифс» на днях отказались продлевать контракт с , занимавшим пост генерального менеджера клуба с 2018 года.

Срок его действующего соглашения истекает 30 июня. Ранее 37-летний специалист заявил, что не будет работать генменеджером в других клубах в следующем сезоне, если уйдет из « ».

« » углубил свои поиски. Был шанс, что назначение состоится уже на следующей неделе. Но теперь я ожидаю, что они свяжутся с Дубасом, чтобы понять, каковы его дальнейшие интересы», – сказал инсайдер Sportsnet .

«Питтсбург» проведет вторые встречи с 4 претендентами на пост генменеджера. В 1-м туре среди кандидатов были женщины (NHL Rumors)