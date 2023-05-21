«Питтсбург» обратится к «Торонто» за разрешением на переговоры с Дубасом (Эллиотт Фридман)

Теги возможные переходы Питтсбург Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Кайл Дубас Хоккей

«Питтсбург» обратится к «Торонто» за разрешением вести переговоры с Кайлом Дубасом.

«Пингвинс» ведут поиск нового генерального менеджера после увольнения Рона Хекстолла. 

«Мэйпл Лифс» на днях отказались продлевать контракт с Дубасом, занимавшим пост генерального менеджера клуба с 2018 года. 

Срок его действующего соглашения истекает 30 июня. Ранее 37-летний специалист заявил, что не будет работать генменеджером в других клубах в следующем сезоне, если уйдет из «Торонто». 

«Питтсбург» углубил свои поиски. Был шанс, что назначение состоится уже на следующей неделе. Но теперь я ожидаю, что они свяжутся с Дубасом, чтобы понять, каковы его дальнейшие интересы», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман

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12 комментариев

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Амфитрион
С размахом Пенс решили выбирать ГМ. Не каркаю, но обычно такое ни к чему хорошему не приводит. Выборы управленца любят тишину.
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MESSIya
Талски или Дарш. только так.
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paha
Ответ MESSIya
Талски или Дарш. только так.
В этот весь список надо еще Ромку из СКА )) для полноты картины
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Дмитрий Травницкий
всё это напоминает кастинги Вудмана. Боюсь что и результаты будут соответствующие.
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Там говорят один ГМ из Хабаровска на радаре. Готовит 10*10 для Синтии ;)
Он же вроде, к Коннорею почти переехал в Эдмонтон;)
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Александр Романов
Интересно было бы посмотреть
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Джон Мщузавсех
Отлично, полсаортса на луну слетает.
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Misson
Пусть Кожевникова с Бабаевым зовут. Они научат как надо осваивать клубный бюджет. Кросбяна с Летангом быстро обменяют, Малкина опустят в третье звено, а первое звено - Ткачев - Грицюк - Толчинский будет рвать лигу и выбьют 250 очков сходу! А через год Бабаев переподпишет их за 9 млн. каждого. И Питтсбург 5 лет будет в шоколаде! Кожевников же наконец утрет нос Хартли, и в его лице всему ненавистному Западу, попивая при этом 6-летний Кентакки Джэк.)
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Горыныч79
Ответ кашкаКа
Питтсбург решил опросить всё, что движется и выбрать лучшее из остатков былой роскоши. Мне кажется, что надо выбирать из тех, кто еще не был ГМ. Ибо из тех, кто был, нормальных кандидатов не видно.
Ну, в общем-то, это логично: кто же будет классного менеджера увольнять?
Когда Хекстола назначали, практически все, кто в теме, просто кричали: "Он же развалил Фильку, зачем он нам?" - так и вышло. Т.е. если подбирать неудачников, то самый ожидаемый результа - неудача :)).
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Почему никто не смотрит на Макллелена?)заберите)
Там говорят один ГМ из Хабаровска на радаре. Готовит 10*10 для Синтии ;)
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