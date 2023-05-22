«Питтсбург» получил разрешение на переговоры с Дубасом

Теги Питтсбург Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Кайл Дубас Хоккей

«Питтсбург» и Кайл Дубас могут начать обсуждать сотрудничество.

Ранее появилась информация о том, что «Пингвинс» обратились к «Торонто» с просьбой о разрешении на переговоры с генеральным менеджером Кайлом Дубасом.

Разрешение было получено, об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

«Мэйпл Лифс» ранее отказались продлевать контракт с Дубасом, занимавшим пост генерального менеджера клуба с 2018 года.

Ранее 37-летний функционер говорил, что не будет работать генменеджером в других клубах в следующем сезоне, если уйдет из «Торонто». 

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19 комментариев

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glavniiexpert
Ответ Андрей Трубецкой
Да питсбургу нужен просто топовый кипер и все
а, да? ну всего-то, какие проблемы, щас возьмут да и подпишут себе топового кипера
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Андрей Трубецкой
Да питсбургу нужен просто топовый кипер и все
+12
-9
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hockeydad
Дуби - меркантильный юнец, набивал себе цену. Шэнни - красавец, послал его ко всем чертям.
+6
-3
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Юрий Богданов
первым обменом Тавареса заберёт
+4
-1
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Джон Мщузавсех
Ответ Андрей Трубецкой
Да питсбургу нужен просто топовый кипер и все
... и будет как Коламбус, ахахахаха.
+2
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Андрей Трубецкой
Ответ upuckuH
Сколько под кепкой? Подберем ща)
Как в настоящий момент. Я считаю с результативностью у питов проблем нет, но пропускают они слишком нестабильно из за нестабильного джари(и ломающегося) и десмита
+1
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upuckuH
Ответ Андрей Трубецкой
Как в настоящий момент. Я считаю с результативностью у питов проблем нет, но пропускают они слишком нестабильно из за нестабильного джари(и ломающегося) и десмита
Хелибак свободынй агент будет к дэдайну.
+1
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забил на оборону
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"Устроить на работу рядового ГМ Дубаса". Набираем попкорн.
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VintDV
Интересно, что ему предложат. Новый проект и ребилд Питтов?
Года 2 Малкин и Кросби еще поиграют на уровне. Кэп даже и больше может.
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Андрей Трубецкой
Ответ glavniiexpert
а, да? ну всего-то, какие проблемы, щас возьмут да и подпишут себе топового кипера
А ты как думаешь?)
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upuckuH
Ответ Андрей Трубецкой
Да питсбургу нужен просто топовый кипер и все
Сколько под кепкой? Подберем ща)
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Red.Wings
Ответ Андрей Трубецкой
Да питсбургу нужен просто топовый кипер и все
Питтсбург в поле стал совсем не чемпионом. У них уже далекоооооо не 2016-ый
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борецЗАнеСправедливость
Ответ Андрей Трубецкой
Да питсбургу нужен просто топовый кипер и все
Ха, хорошая щутка)))
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