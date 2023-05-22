«Питтсбург» получил разрешение на переговоры с Дубасом
«Питтсбург» и Кайл Дубас могут начать обсуждать сотрудничество.
Ранее появилась информация о том, что «Пингвинс» обратились к «Торонто» с просьбой о разрешении на переговоры с генеральным менеджером Кайлом Дубасом.
Разрешение было получено, об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.
«Мэйпл Лифс» ранее отказались продлевать контракт с Дубасом, занимавшим пост генерального менеджера клуба с 2018 года.
Ранее 37-летний функционер говорил, что не будет работать генменеджером в других клубах в следующем сезоне, если уйдет из «Торонто».
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