«Питтсбург» получил разрешение на переговоры с Дубасом

«Питтсбург» и Кайл Дубас могут начать обсуждать сотрудничество.

Ранее появилась информация о том, что «Пингвинс» обратились к «Торонто» с просьбой о разрешении на переговоры с генеральным менеджером .

Разрешение было получено, об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

«Мэйпл Лифс» ранее отказались продлевать контракт с Дубасом, занимавшим пост генерального менеджера клуба с 2018 года.

Ранее 37-летний функционер говорил, что не будет работать генменеджером в других клубах в следующем сезоне, если уйдет из « ».