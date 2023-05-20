Бринд’Амор не оставит Бернса в запасе после 54:33 в 1-м матче серии с «Флоридой»: «Если бы я даже подумал об этом, он бы дал мне по лицу»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Род Бринд′Амор Брент Бернс НХЛ Хоккей

Род Бринд’Амор сказал, что не оставит Брента Бернса в запасе во 2-м матче с «Флоридой».

38-летний защитник «Каролины» сыграл 54 минуты 33 секунды в первом матче финала Западной конференции против «Пантерс» (2:3 4ОТ). 

«Если бы я даже подумал об этом, он бы дал мне по лицу. И я был бы самым тупым тренером», – сказал главный тренер «Харрикейнс».

В 12 матчах текущего плей-офф Бернс набрал 9 (2+7) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 26:29.

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11 комментариев

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Сивуч
Да грех такого хорошего заща в запас сажать
+12
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dosatuy
А что он накосячил в первой игре? О лицо Бринд’Амора наверное можно руку сломать, каменное на вид.
+9
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Илья Цветков
Ответ dosatuy
А что он накосячил в первой игре? О лицо Бринд’Амора наверное можно руку сломать, каменное на вид.
Да вроде из под него Ткачук забил, а так по ходу матча все розыгрыши под бросок Бёрнсу были бесполезными, потому что Боб всё тащил и перед собой не отбрасывался после них
+5
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Александр Балабанов
Ответ dosatuy
А что он накосячил в первой игре? О лицо Бринд’Амора наверное можно руку сломать, каменное на вид.
38 лет, 54 минуты. Речь о возможном отдыхе, но тренер дает понять, что для Бернса это было бы оскорблением.
+4
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Smiling Mascotey
Я даже не думал, что кто-то мог всерьез подумать, что Бернса следует посадить в запас.
+3
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Misson
Очень хороший сезон проводит Бёрнс. Рад за бородача. Они со Стаалом прямо бетонная опора "ураганов".
+2
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Stan GL
Ответ Илья Цветков
Да вроде из под него Ткачук забил, а так по ходу матча все розыгрыши под бросок Бёрнсу были бесполезными, потому что Боб всё тащил и перед собой не отбрасывался после них
Подтверждаю и первое и второе и третье.
+2
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Костя Савенков
Ответ Илья Цветков
Да вроде из под него Ткачук забил, а так по ходу матча все розыгрыши под бросок Бёрнсу были бесполезными, потому что Боб всё тащил и перед собой не отбрасывался после них
Там так называемый «терноуэр», больше вина на игроке, который мимо шайбы у борта махнул.
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muxxon
Ответ Костя Савенков
Там так называемый «терноуэр», больше вина на игроке, который мимо шайбы у борта махнул.
Там еще судья невольно "подыграл" Флориде. Об него шайба тормознула, вместо вылета из зоны

Так что да, формально это терновер, но по факту обвинять Бернса тут нельзя
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