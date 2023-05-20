Бринд’Амор не оставит Бернса в запасе после 54:33 в 1-м матче серии с «Флоридой»: «Если бы я даже подумал об этом, он бы дал мне по лицу»

Род Бринд’Амор сказал, что не оставит Брента Бернса в запасе во 2-м матче с «Флоридой».

38-летний защитник «Каролины» сыграл 54 минуты 33 секунды в первом матче финала Западной конференции против «Пантерс» (2:3 4ОТ).

«Если бы я даже подумал об этом, он бы дал мне по лицу. И я был бы самым тупым тренером», – сказал главный тренер «Харрикейнс».

В 12 матчах текущего плей-офф набрал 9 (2+7) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 26:29.