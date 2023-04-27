Экс-тренер «Ижстали» Сайфуллин возглавит фарм-клуб «Авангарда» («Чемпионат»)

Теги Авангард Ижсталь Евгений Федоров КХЛ Рамиль Сайфуллин ВХЛ Чемпионат.com Омские Крылья Хоккей

Рамиль Сайфуллин займет пост главного тренера фарм-клуба «Авангарда».

Об этом сообщает «Чемионат».

Сафуллин сменит Евгения Федорова на должности главного тренера «Омских Крыльев», которые не вышли в плей-офф в нынешнем сезоне, заняв 23-е место из 26 команд в регулярном чемпионате ВХЛ.

Специалист на протяжении двух последних сезонов тренировал «Ижсталь». Ижевская команда не попала в плей-офф Кубка Петрова в этом сезоне, расположившись на 18-м месте в таблице.

В сезоне-2003/2004 Сайфуллин стал чемпионом России в составе «Авангарда».

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