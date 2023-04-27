Экс-тренер «Ижстали» Сайфуллин возглавит фарм-клуб «Авангарда» («Чемпионат»)
Рамиль Сайфуллин займет пост главного тренера фарм-клуба «Авангарда».
Об этом сообщает «Чемионат».
Сафуллин сменит Евгения Федорова на должности главного тренера «Омских Крыльев», которые не вышли в плей-офф в нынешнем сезоне, заняв 23-е место из 26 команд в регулярном чемпионате ВХЛ.
Специалист на протяжении двух последних сезонов тренировал «Ижсталь». Ижевская команда не попала в плей-офф Кубка Петрова в этом сезоне, расположившись на 18-м месте в таблице.
В сезоне-2003/2004 Сайфуллин стал чемпионом России в составе «Авангарда».
Комментарии