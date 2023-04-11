Роман Ротенберг: «СКА не ищет козлов отпущения – у нас Суперсерия. Будем играть по нашей системе, биться, работать»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА будет играть против ЦСКА по своей системе.

СКА уступил со счетом 3:7 в пятом матче финала Западной конференции (2-3 в серии).

– Один из лидеров СКА не реализовал выход один в ноль, у него 0+0 в серии против ЦСКА. Что-то планируется менять перед следующим матчем?

– Мы не ищем козлов отпущения. Мы команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Каждый может улучшить.

Сейчас нужна поддержка: у победы много отцов, а поражение – сирота. Сегодня мы держимся все вместе.

Каждый игрок понимает, что может улучшить. В плей-офф случаются крупные поражения, но следующая игра начинается со счета 0:0.

Все в наших руках. Работаем, улучшаем детали. Перегруппируемся и вернемся сильнее.

– В этой серии с ЦСКА вы постоянно выступаете в роли догоняющего – проиграли первый матч, третий, пятый. Удастся ли переломить ход борьбы?

– Вы же видите, что у нас это получается. У нас есть следующая игра – больше ни о чем не думаем.

Будем играть по нашей системе, будем биться, работать, как мы умеем. У нас Суперсерия. Сыграли шесть матчей в регулярке и пять – в плей-офф.

Абсолютно равные соперники, равная игра во всех матчах. Ничего страшного для нас не произошло – готовимся к следующей игре, – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
system of a down
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Галкин
Конечно бейтесь по системе, желательно все 7 матчей и с овертаймами, ветеранчики из АК Барса будут только за !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
"Стол, водка, гроб
Поминки страны
Как из корыта он жрёт её труп
Ему неведомо чувство вины"
Порнофильмы ."Система"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
J-12
Гусев подтверждает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
А что за система то. Я так и не понимаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
Голосом попугая СИСТЕМА СИСТЕМА......
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Наконец-то долгожданная "система "
Вот теперь заиграет....🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий