Роман Ротенберг: «СКА не ищет козлов отпущения – у нас Суперсерия. Будем играть по нашей системе, биться, работать»

Роман Ротенберг заявил, что СКА будет играть против ЦСКА по своей системе.

СКА уступил со счетом 3:7 в пятом матче финала Западной конференции (2-3 в серии).

– Один из лидеров СКА не реализовал выход один в ноль, у него 0+0 в серии против . Что-то планируется менять перед следующим матчем?

– Мы не ищем козлов отпущения. Мы команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Каждый может улучшить.

Сейчас нужна поддержка: у победы много отцов, а поражение – сирота. Сегодня мы держимся все вместе.

Каждый игрок понимает, что может улучшить. В плей-офф случаются крупные поражения, но следующая игра начинается со счета 0:0.

Все в наших руках. Работаем, улучшаем детали. Перегруппируемся и вернемся сильнее.

– В этой серии с ЦСКА вы постоянно выступаете в роли догоняющего – проиграли первый матч, третий, пятый. Удастся ли переломить ход борьбы?

– Вы же видите, что у нас это получается. У нас есть следующая игра – больше ни о чем не думаем.

Будем играть по нашей системе, будем биться, работать, как мы умеем. У нас Суперсерия. Сыграли шесть матчей в регулярке и пять – в плей-офф.

Абсолютно равные соперники, равная игра во всех матчах. Ничего страшного для нас не произошло – готовимся к следующей игре, – сказал главный тренер СКА.