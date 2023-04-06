Клим Костин провел 100 матчей в НХЛ. Форвард забил 16 голов и сделал 16 передач в лиге

Клим Костин набрал 32 очка за 100 матчей в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» стал 100-м для российского нападающего в лиге.

В этой игре набрал два очка, забив гол и отметившись результативной передачей.

По ходу текущего сезона 23-летний хоккеист перешел в « » из « ».

Клим записал на свой счет 32 (16+16) балла в 100 матчах в НХЛ.

«Блюз» выбрали Костина в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером.