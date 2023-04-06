«У нормального человека происходящее не укладывается в голове. Мы все в одной команде России». Третьяк о рекомендациях МОК

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк МОК Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк оценил критерии МОК по допуску россиян на международные турниры

Президент Федерации хоккея России прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«У каждого вида спорта своя судьба, но мы все равно все в одной команде России. Мы переживаем за каждого спортсмена, за каждый вид спорта.

То, что сейчас происходит, не укладывается в голове у нормального человека.

Как можно разделить команду? Кто играет за ЦСКА и «Динамо», кто – трудовые резервы, кто другие общества представляет.

Это сделано специально, что ли, я не знаю. С одной стороны, делается доброе дело, допускают спортсменов, но в таком ракурсе это очень сложно.

Самое главное – сохранить нашу команду.

Все равно надо добиваться, чтобы наши права восстановились, олимпийскую хартию они должны выполнять», – сказал Владислав Третьяк.

6 комментариев

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Ярик01
Командные виды и не предлагают делить, может депутату почитать эти рекомендации?
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maripous
Они нам ничего не должны. Это мы должны победить на фронте и подписать мир на своих условиях.
Вот тогда все проблемы с допуском наших спортсменов исчезнут сами собой.
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haymaker
откуда тебе знать, что происходит в голове у нормального человека?
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ezheloko
"То, что сейчас происходит, не укладывается в голове у нормального человека."

нет ли здесь признаков дискредитации
+8
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expertmer2020
Владислав, ты на Титанике - а у меня денег на билет не хватило.
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Al561
Ну да, все в одной куче д....., которую наложил один г....к((
+12
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