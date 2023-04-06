«У нормального человека происходящее не укладывается в голове. Мы все в одной команде России». Третьяк о рекомендациях МОК
Владислав Третьяк оценил критерии МОК по допуску россиян на международные турниры
Президент Федерации хоккея России прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«У каждого вида спорта своя судьба, но мы все равно все в одной команде России. Мы переживаем за каждого спортсмена, за каждый вид спорта.
То, что сейчас происходит, не укладывается в голове у нормального человека.
Как можно разделить команду? Кто играет за ЦСКА и «Динамо», кто – трудовые резервы, кто другие общества представляет.
Это сделано специально, что ли, я не знаю. С одной стороны, делается доброе дело, допускают спортсменов, но в таком ракурсе это очень сложно.
Самое главное – сохранить нашу команду.
Все равно надо добиваться, чтобы наши права восстановились, олимпийскую хартию они должны выполнять», – сказал Владислав Третьяк.
Вот тогда все проблемы с допуском наших спортсменов исчезнут сами собой.
нет ли здесь признаков дискредитации