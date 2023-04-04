«Сент-Луис» впервые вызвал Жеренко из АХЛ. У вратаря 91,8% сэйвов в 24 играх за фарм «Блюз»
«Сент-Луис» вызвал российского вратаря Вадима Жеренко из АХЛ
22-летний голкипер Вадим Жеренко был впервые вызван в основу «Блюз». Это произошло в экстренном порядке в связи с травмой Томаса Грайсса.
Россиянин в текущем сезоне провел 24 матча за «Спрингфилд» в АХЛ и одержал 10 побед при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,96.
Жеренко проводит первый сезон в Северной Америке. В России последним клубом вратаря был МХК «Динамо», в составе которого он стал обладателем Кубка Харламова в 2021 году и MVP розыгрыша.
В прошлом сезоне Вадим выступал за финский «Ильвес» (30 матчей в сезоне, 11 побед, 90,2% сэйвов, 2,67 коэффициент надежности).
В этом сезоне НХЛ хотя бы по 1 матчу провели 12 вратарей из России (рекорд).
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