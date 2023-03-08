Яковлев о 0:4 от «Автомобилиста»: «Металлург» вышел недостаточно готовым, не готов был биться и сражаться. Нельзя с таким настроем выходить»

Егор Яковлев считает заслуженным поражение от «Автомобилиста» со счетом 0:4.

«Металлург» проиграл екатеринбургскому клубу (0:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Крупное поражение. Последний раз уступали «Автомобилисту» с таким счетом в конце 2020 года. В чем причина?

– Да, по делу проиграли. Вышли недостаточно готовыми. Не готовы были биться. Не готовы были сражаться.

С таким настроем нельзя выходить в плей-офф. Сейчас будем разбираться в причинах произошедшего. Нужно по-другому готовиться к таким матчам.

– Вы сказали про настрой. Опять же – в чем причина?

– Наверное, мы думали, что они выйдут и сами нам игру отдадут. Но это плей-офф – здесь никто никому просто так ничего не отдаст.

– Почему у «Металлурга» продолжаются трудности с реализацией большинства? Ноль забитых шайб из 14 попыток.

– Работаем над этим. Что-то меняем. Думаю, рано или поздно подберём ключ к этому компоненту, – сказал капитан «Металлурга».