Гавриков о 1-м голе за «Лос-Анджелес»: «Самое главное, что мы получили два очка. Это важно для нас, так как мы идем к финишу»

рассказал о важности победы «Кингс» над «Вашингтоном» (4:2).

Защитник перешел в «Лос-Анджелес» 1 марта в результате обмена из «Коламбуса». Он отметился голом в матче с «Кэпиталс».

«Это мой первый гол в составе «Лос-Анджелеса»? Да, именно так, но самое главное, что мы получили два очка.

Независимо от того, кто забил голы, мы получили два очка, и это важно для нас, так как мы прямо сейчас идем к финишу.

Как меня и мою семью приняли игроки и их семьи? Парни помогали мне почти каждый день, а девушки помогали [моей жене], так что для нас это очень важно. Они просто упростили нам жизнь здесь, мы очень ценим это», – сказал Гавриков.

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает второе место в таблице Запада.

Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в матче с «Вашингтоном». У него 4+7 в 55 играх