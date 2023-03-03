Александр Суворов: «Разин умеет работать с молодежью, доверяет ей. В плане психологии очень много подсказывает, проводит собрания»

высказался касательно своего перехода в « » из минского «Динамо».

«В мае 2022-го играл за сборную [Беларуси] против сборной России, одним из тренеров которой был Андрей Владимирович Разин. Слышал, что именно там он обратил на меня внимание, спрашивал, кто такой 55-й номер.

Когда я узнал о возможном переходе, в принципе, долго не думал, понимал, что Андрей Владимирович – специалист, который умеет работать с молодежью и доверяет ей. Благодарен за такой шанс проявить себя.

В плане психологии он очень много подсказывает молодым ребятам, проводит собрания. С ним можно поговорить обо всем – в том числе даже на темы, не связанные с хоккеем. Он сам через все это прошел и многое знает, охотно делится с нами своим опытом.

Плюс Андрей Владимирович верит в молодых игроков, а это очень важно. Помню, после первой тренировки он вызвал меня, мы поговорили – он рассказал про коллектив, о том, на каких ролях видит меня в команде», – сказал нападающий «Северстали».