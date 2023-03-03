Гераськин о посещаемости матча с ЦСКА в Москве: «Думал, соберется побольше народу. В Череповце будет полный стадион»

Игорь Гераськин прокомментировал посещаемость матча с в Москве (2:5, 0-1).

Игру посетили 3850 зрителей.

– Каждый хоккейный матч для Череповца как праздник. На домашних играх с ЦСКА соберется полный стадион. Как я знаю, на оба матча уже проданы все билеты. Мы постараемся подарить людям хорошее настроение. Попробуем победить.

В этой серии все только начинается. Прошла лишь первая игра.

– Вас удивило, что трибуны арены ЦСКА были полупустыми?

– Если честно, то да. Я думал, что соберется побольше народу. Но это вопрос не ко мне. Не скажу, что мне прям обидно, что на «Северсталь» не собирается московская публика. Но хотелось бы видеть побольше народу.

Когда много людей, то играть интереснее. Даже когда это полный стадион на выезде. Приятно и классно, когда на тебя идут болельщики, – сказал форвард « ».